كأس أمم إفريقيا .. منتخب المغرب للناشئين يهزم مصر 2-1

تفوق منتخب المغرب للناشئين على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى:مالك عمرو

خط الدفاع:محمد جمال – آدم يوسف – عادل علاء – محمد السيد

خط الوسط:أحمد بشير – عمر فوده – عبدالله عمرو – يوسف عثمان

خط الهجوم:أحمد صفوت – أدهم حسيب

فيما ضمت قائمة البدلاء:

محمد عبيد – ياسين تامر – محمد نور – عمر عبدالرحيم – زياد سعودي – سيف المهدي – دانيال تامر – خالد مختار – عبدالعزيز خالد – أمير أبو العز.



