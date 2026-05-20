أرقام خيالية.. تعرف على مكافأة أرسنال بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

نجح أرسنال في استعادة عرش الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، بعدما ضمن التتويج رسميًا قبل الجولة الختامية من المسابقة.

وجاء تتويج الفريق اللندني عقب تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام بورنموث بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي منحت أرسنال فارقًا مريحًا حسم به اللقب بشكل رسمي.

ويعيد هذا الإنجاز إلى الأذهان الحقبة التاريخية التي عاشها النادي تحت قيادة المدرب الفرنسي الأسطوري آرسين فينجر، حين توج الفريق بلقب الدوري دون أي خسارة.

ولن تتوقف مكاسب أرسنال عند الجانب الفني فقط، إذ ينتظر النادي عوائد مالية ضخمة بعد التتويج بالبطولة، حيث يحصل بطل الدوري الإنجليزي على مكافأة مالية تتراوح بين 53 و56 مليون جنيه إسترليني.

كما سيستفيد النادي من توزيعات حقوق البث التلفزيوني المحلية والدولية، والتي تمنح أندية البريميرليج مبالغ ثابتة إضافة إلى مكافآت مرتبطة بعدد المباريات المنقولة تلفزيونيًا خلال الموسم.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات المنتظرة لأرسنال بعد الفوز باللقب قد يتجاوز 175 مليون جنيه إسترليني، في دفعة اقتصادية كبيرة تدعم خطط النادي للمواسم المقبلة.