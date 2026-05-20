وليد دعبس: الدوري بدون الإسماعيلي يفقد قيمته.. وأنا أول الداعمين لإلغاء الهبوط

إسراء أشرف

أكد وليد دعبس، رئيس مودرن سبورت، أنه من أوائل الداعمين لفكرة إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي، مطالبًا الجمعية العمومية للأندية بمساندة الإسماعيلي حفاظًا على قيمة وتاريخ الدوري المصري.

وقال دعبس: “مينفعش الدوري يتعمل بدون وجود الإسماعيلي، ويعز عليا أشوف الإسماعيلي في الدرجة التانية، لأنه أحد أهم الأندية الجماهيرية في مصر، ووجوده جزء أساسي من قيمة وشكل البطولة”.

وأضاف: “إحنا بنشيل الحرج عن رابطة الأندية وعن أحمد دياب، لأن الرابطة في النهاية ملزمة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأندية، ودورها تنظيمي فقط ولا تملك حق رفض قرار تتفق عليه الأندية”.

وشدد رئيس مودرن سبورت على أن غياب الإسماعيلي سيؤثر بشكل مباشر على القيمة التسويقية للدوري، قائلًا: “الدوري هيخسر كتير من قيمته بدون الإسماعيلي، ومفيش دوري له قيمة من غير جماهير، وأنا بكلمك كرئيس نادي شركة بعقلية استثمارية وتسويقية”.

وتحدث دعبس عن ملف الاستثمار في الأندية الشعبية، مؤكدًا أن جماهير الإسماعيلي تمثل قيمة كبيرة لأي مستثمر، مضيفًا: “مين يرفض يدخل في شراكة ويكسب جمهور بقيمة جمهور الإسماعيلي؟ لكن فكرة الدمج مرفوضة وصعبة جدًا”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إلغاء الهبوط يجب أن يكون بداية لإصلاحات أكبر داخل الكرة المصرية، قائلًا: “إلغاء الهبوط خطوة أولى ضرورية، وبعدها لازم يكون في تفعيل حقيقي لشركات الكرة وفتح باب الاستثمار في الأندية الشعبية لتعود قوية وتنافس من جديد".

