النصر السعودي يتحرك نحو جوارديولا بعرض تاريخي لخلافة جيسوس

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحركات قوية من جانب نادي النصر السعودي للتعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لـ مانشستر سيتي، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن إدارة النادي السعودي وضعت عرضاً مالياً ضخماً على طاولة جوارديولا، تصل قيمته إلى 150 مليون دولار سنوياً، في خطوة تهدف لإقناعه بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تقارير تؤكد اقتراب المدرب الإسباني من إنهاء رحلته مع مانشستر سيتي عقب سنوات حافلة بالإنجازات، وهو ما زاد من التكهنات حول وجهته القادمة.

في الوقت ذاته، تتجه إدارة النصر لإعادة ترتيب المشروع الفني للفريق، خاصة مع الأنباء المتزايدة حول احتمالية رحيل البرتغالي جورجي جيسوس بنهاية الموسم، الأمر الذي دفع النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة مرحلة جديدة داخل “العالمي”.