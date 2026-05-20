فن وثقافة

محمد دياب: الكدواني أول من فكرت فيه لدور الوالي وأتمنى العمل معه في كل أفلامي

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

على الرغم من ظهوره كضيف شرف في فيلم أسد للمخرج محمد دياب، استطاع الفنان ماجد الكدواني أن يجذب الأنظار إلى دور الوالي حاكم مصر بأدائه الصادق وقدرته على تقديم الدور بشكل يجمع بين العمق والبساطة.


وحول اختيار الفنان ماجد الكدواني لأداء شخصية الوالي قال المخرج محمد دياب: " من بداية كتابتي لشخصية الوالي كان ماجد أول من فكرت فيه، وعندما تحدثنا عن الفيلم والشخصية قلت له ظهورك في الفيلم سيكون ثلاث مشاهد، لكن أثرهم كبير ومحوري في أحداث الفيلم".
وأضاف دياب: "أعرف جيدا قدر موهبة الكدواني، وكعادته ترك بهذه المشاهد بالفعل بصمته المميزة التي شاهدها الجمهور، وأشكره أنه شارك معنا في وأضاف ثقلا كبيرا للفيلم".


ويقدم "الكدواني في فيلم أسد دور شخصية الوالي؛ حاكم مصر الذي يستخدم القرارات السياسة كواجهة "تسويقية" لتأكيد سلطته أمام العالم، لكنه حينما يواجه الاختبار الحقيقي عندما يتجاوز تمرد أسد مجرد كونه هروباً لأحد العبيد إلى مرحلة تكوين جيش من الغاضبين يهدد أركان الدولة، يكشف عن الوجه الآخر للسلطة، ويكون عليه أن يختار إما المواجهة الدموية أو الاعتراف بالحرية كحق أساسي للإنسان.


وأكد "دياب" أنه تناقش مع الكدواني حول الدور قبل التصوير، وماجد عادة لا ينظر لدوره فحسب، بل يري الصورة الكاملة للفيلم، ويعطي رأيه حول الدور والموضوع، واستغرق تصوير دور الوالي أربعة أيام فحسب، ولكن تأثيره أكبر من عدد المشاهد؛ فماجد فنان يمتلك موهبة كبيرة وجاهز دائما ويقدم كل شيء بصدق ويعرف كيف يترجم ملاحظات المخرج لأداء يبهر المخرج نفسه، مضيفا أنه عمل مع الكدواني سابقا في فيلم 678 الذي قدم فيه دورا مميزا حصد به جائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي ، وأفضل ممثل من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، كاشفا أنه من يومها وهو يريد العمل معه في كل مشروع يقدمه، حتى في المسلسل الشهير "مون نايت " كتب للكدواني دورا لكن للأسف حذف من الإسكربت ولم يصور.


يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.


فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، 
ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.

الفريق الطبي
