للمرة الثالثة.. شيرين عبد الوهاب تتنازل عن قضية ضد شقيقها

أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلافها مع شقيقها محمد ، حيث حرصت علي التنازل عن كافة القضايا بينهم وآخرها حكم بالحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء عليها.

وليست هذه المرة الأولي التي تقوم فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالتنازل عن قضايا ضد شقيقها، حيث سبق أن تنازلت من قبل عن قضيتين ضده لأسباب أسرية.

وكان قد كشف منظمو حفل شيرين عبد الوهاب، عن البوستر الرسمي للحفل المقرر إقامته يوم 7 أغسطس في مدينة العلمين.

وجاء البوستر بصورة جديدة لـ"صوت مصر"، تعكس ملامح مرحلتها الحالية، وتعبر بوضوح عن روح الانطلاق والحرية والثقة التي تظهر بها شيرين أمام جمهورها؛ في رسالة بصرية تتناغم مع طبيعة الحفل المفتوح وأجواء الساحل الصيفية.

وأكد المنظمون، أن الحجز المبدئي شهد إقبالاً غير مسبوق، حيث تم حجز ما يقارب 50% من سعة الحفل خلال الساعات الأولى للطرح، وقبل الكشف عن البوستر الرسمي.

ويُتوقع أن يرفع الإطلاق التشويقي المثير للبوستر، حالة الترقب الجماهيري، وبالتالي حجم مبيعات مضاعف للتذاكر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الحفل، والذي يمثل عودة أكثر حماسة وقوة لشيرين عبد الوهاب في حفل جماهيري مفتوح هو الأضخم في صيف 2026.

ويعد الحفل بمثابة استجابة مباشرة وسريعة لرغبة الملايين من عشاق "صوت مصر" شيرين عبد الوهاب.

ويعد حفل شيرين عبد الوهاب الحدث الأبرز ضمن الأجندة الترفيهية هذا العام، ومن المتوقع أن يشكل علامة فارقة في جذب السياحة خلال موسم صيف 2026.





