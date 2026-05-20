مسرح السلام يواصل بروفات «التياترو» استعدادًا للعرض خلال عيد الأضحى

تواصل فرقة مسرح السلام بروفاتها النهائية للعرض المسرحي «التياترو» للمخرج أحمد فؤاد، استعدادًا لانطلاقه على خشبة مسرح السلام خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وذلك استمرارًا لخطة وزارة الثقافة لدعم وتطوير الحركة المسرحية، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

وقال المخرج أحمد فؤاد إن العرض يقدم تجربة كوميدية ذات طابع فلسفي، تناقش فكرة ارتباط نجاح العمل الفني بجودته وما يقدمه صُنّاعه، وليس فقط بإقبال الجمهور، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال الجيدة قد لا تحصل على فرصتها الكاملة، في حين تحاول أعمال أخرى فرض حضورها رغم اختلاف مستوياتها.

وتدور أحداث العرض حول «آدم» الذي يدخل تجربة غير متوقعة بعد مشاركته في مسابقة فنية، قبل أن ينتهي به الأمر داخل مسرح قديم مهجور، لتبدأ سلسلة من

المواقف التي تكشف جوانب مختلفة من الصراع داخل الوسط الفني.

العرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد مبروك، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، أحمد خشبة، هاجر البديوي، أبانوب لطيف، علاء الحريري، وتامر عبدالمجيد ،ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، موسيقى شهاب محمد عزت، استعراضات محمد بيلا، ماكير رحاب طايع، كوافير روبي مهاب، هيئة إخراج دعاء حسين، محمد طارق، محمد محمود، مخرج مساعد منى المهدي، مخرج منفذ بسنت علي ونور سمير، مستشار إعلامي محمد عبد الرحمن، أشعار طارق علي، تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.