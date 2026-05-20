قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "طائر" بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "طائر"، ضمن عروض الموسم الحالي التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بمحافظة بالإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تأليف الكاتب محمود جمال الحديني، وإخراج إبراهيم أحمد، وقدم بحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة عبير منصور، أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة العاصمة، مهندس الديكور أمين مرعي، والمخرج المسرحي محمد صابر.

تدور أحداث العرض حول طفل ولد بلا لسان، ويواجه تحديات قاسية حينما يقرر مواجهة المجتمع.

وقال المخرج إبراهيم أحمد إن العرض يناقش فكرة الصدام بين النقاء الإنساني وقسوة المجتمع، من خلال شخصية "طائر"، الطفل الذي ولد داخل بيئة يسودها الخير والسلام، لكنه يعجز عن التعبير عن نفسه، لتبدأ رحلته في مواجهة عالم مليء بالقهر.

وأوضح أن الأحداث تتصاعد مع نزول "طائر" إلى البلدة التي يحكمها حاكم مستبد ما يدفع الأهالي إلى الثورة عليه، قبل أن يقدم الحاكم على حرق البلدة انتقاما منهم.

وأضاف أن الأهالي يلجأون إلى "طائر" باعتباره رمزا للخلاص، لكنهم سرعان ما ينقلبون عليه حين يعجز عن تحقيق أحلامهم، حتى أقرب أصدقائه يقرر التخلي عنه.

"طائر" شريحة بيت ثقافة بولكلي، أداء يوسف عادل، روان ياقوت، أحمد صدام، يوسف سلامة، سيف عزمي، فارس أحمد، محمد نصر، عبد الله محمد، محمد حسين، روى مصطفى، نور عبد الهادي، نانسي عبد الشافي، محمد أشرف، أحمد قطب، عمر المرشدي، رحمة عبد الجواد، عبد الرحمن أبو المكارم، أحمد حسن، مرهف سليمان، محمد حسين، عمرو الصاوي، شهاب عصام، محمد معوض، أحمد القذافي، وبمشاركة الأطفال آسر أشرف، ياسين هشام، حمزة هشام، وأروى محمد.

تدقيق لغوي حبيبة طلبة، أشعار أحمد الغندور، تأليف موسيقي وألحان خالد العزازي، ديكور مريم أحمد، إضاءة جاسر الفرن،

فيديو مابينج أدهم ولي، استعراضات محمد علاء، ماكياچ جنة عفيفي، مساعد مخرج فارس راسم، فداء الشريف، مهاب عماد، ومحمود إبراهيم، ومخرج منفذ نايف الترجمان.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية.

