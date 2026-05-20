محافظ الدقهلية يعلن تنفيذ حملة "صك الأضحية" وذبح 150 رأس أضحية بالمجازر

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، سيتم تنفيذ حملة "صك الأضحية" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي خلال أيام العيد.

وأوضح المحافظ أن الخطة المبدئية تتضمن ذبح 150 رأس أضحية حتى الآن داخل عدد من المجازر المعتمدة بالمحافظة، وهي مجازر المنصورة، وتمي الأمديد، وبلقاس، ومنية النصر، إلى جانب مجزر ميت الكرما الآلي، مشيرًا إلى أن الأعداد قابلة للزيادة وفقا للمخصصات الموجهة للمحافظة خلال فترة الحملة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناسبات الدينية، مثنيًا على الدور المجتمعي والإنساني لمؤسسة مصر الخير في قطاعات التكافل الاجتماعي والصحة والتعليم والتنمية المجتمعية.

ووجه “ مرزوق” خالص الشكر والتقدير للقائمين على المؤسسة، مثمنا جهودهم المستمرة وتعاونهم المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالدقهلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإدخال البهجة على الأسر المستحقة خلال العيد.

كما وجه المحافظ الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بمتابعة أعمال الذبح داخل المجازر المخصصة للحملة، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيطرية، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها بالشكل اللائق.