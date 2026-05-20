الدقهلية.. 1314 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ببلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية القيطون مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1314 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، خاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 18,19 مايو الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1314 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات، أجرت الكشف على 188 باطنة، 138 أطفال، جراحة 76، أسنان 80، رمد 91، نسا وتنمية الأسرة 94، جلدية 148، عظام 72.

كما قامت القافلة بإجراء 96 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 136، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ195، كما عقدت 30 ندوة تثقيفية استفاد منها 340 مترددا، وتحويل حالتين للعلاج بالمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، وخلع أسنان لـ 11 حالة، وبلغ الاجمالي 2537 خدمة.