محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشوارع الدراسات وعبده معروف

قاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الدراسات وعبده معروف والشوارع المحيطة به، بنطاق حي شرق المنصورة.

ووجَه محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، بإزالة كافة الإشغالات والتعديات الواقعة على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة، مؤكدا أن هذه الإشغالات تتسبب في اختناقات مرورية وتعوق حركة السير، كما تشوه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وشدد “ مرزوق” خلال الجولة على ضرورة متابعة منع عودة الإشغالات مرة أخرى، وإعادة الانضباط إلى الشارع، موجها بتكثيف حملات المتابعة اليومية، وحظر انتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لحي شرق وشرطة المرافق والمرور.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة أولا بأول بجميع شوارع الحي، وتوزيع ورديات العمل على مدار اليوم لمنع وجود تجمعات أو تراكمات بالشوارع، وانتظام أعمال كنس الأتربة من جانبي الشوارع وأعلى الأرصفة.

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين أثناء تنفيذ حملة رفع الإشغالات واستمع إليهم مؤكدا لهم العمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.