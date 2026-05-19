قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد إنساني بطور سيناء.. رجال الدفاع المدني يتسلقون نخلة لإنقاذ قطة
إعلان نتائج إصلاح التعليم المنفذة بالمدارس المصرية بالتعاون مع اليونيسيف ..غداً
9 دول أوروبية تجتمع في كرواتيا لبحث ملف الهجرة
إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية أمام شركة ذكاء اصطناعي
صرف معاشات يونية 2026 قبل حلول عيد الأضحى
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ أمين الإفتاء يوضح
بعد تأجيل ترامب الهجوم على إيران.. تراجع أسعار النفط 2%
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى القديسة دميانة ببلقاس

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية ، والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ ، الاحتفال بذكرى استشهاد القديسة دميانة بدير القديسة دميانة بالبراري بمركز بلقاس، وقدما التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، ولشعب الكنيسة بهذه المناسبة التاريخية المقدسة.

وأكد "محافظ الدقهلية " أن الاحتفال بذكرى القديسة دميانة ليس مجرد احتفال ديني، بل مشهد وطني وإنساني يعكس وحدة أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الدقهلية ستظل قلبًا نابضًا بالمحبة والتسامح، وتحتضن الجميع تحت راية مصر الواحدة.

وأشار  "  مرزوق " إلى أن تاريخ القديسة دميانة تحول إلى مجد وقصة ملهمة للإيمان والتضحية والثبات على المبادئ، مؤكدًا أن سيرتها تحمل معاني سامية يستلهم منها الجميع قيم الصبر والوفاء والتمسك بالحق.

كما أشار " المحافظ " إلى أن تعانق أجراس الكنائس ومآذن المساجد في سماء مصر يمثل رسالة سلام للعالم، ويؤكد أن هذا النسيج الوطني الذي نسجه الآباء والأجداد لن تنال منه أي محاولات للفرقة أو الفتنة.

ووجه  "مرزوق" الشكر والتقدير لرجال الأمن على جهودهم في تأمين الاحتفال، كما توجه بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنِيافة الأنبا ماركوس، ولجميع الأقباط بمحافظة الدقهلية ومصر.

فيما وجه نيافة الأنبا ماركوس الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية ومدير الأمن وأعضاء الجهاز التنفيذي لمشاركتهم في هذا الاحتفال المقدس، مؤكدًا أن دير القديسة دميانة يحمل مكانة تاريخية وروحية كبيرة، وأن الاحتفال هذا العام يأتي بطابع خاص بمرور 17 قرنًا على إنشاء هذا الدير المقدس، الذي يُعد من أقدم أديرة الرهبنة في العالم.

وأكد الأنبا " ماركوس " أن القديسة دميانة شهيدة عظيمة آثرت الموت على عبادة الأوثان، وأن ذكراها ستظل رمزًا للإيمان والثبات والتضحية.

وكان في استقبالهم القمص ديسكورس شحاتة وكيل  دير القديسه دميانه ، والقمص مكاري غبريال وكيل دير مارجرجس ميت دمسيس ، ولفيف من الآباء القساوسة والكهنة، بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ سامي عجور مدير إدارة الوعظ.

الدقهلية محافظه محافظ دميانه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

موعد إجازة عيد الأضحى

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة الرسمية

ترشيحاتنا

الاهلي

لجنة اسكاوتنج الأهلي بدأت تسلم أعمالها.. شركة "نورشيلاند" تقود إعادة الهيكلة

غزل المحلة

أحمد خطاب: أعمل بالكلمة في غزل المحلة وطموح الإدارة كبير للبقاء والتطور

الاتحاد السكندري

أحمد حسن مكي: موقف الاتحاد السكندري صعب بالدوري وضغط المباريات وراء تراجع النتائج

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد