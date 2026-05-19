أحداث متسارعة في طهران.. مقر خاتم الأنبياء يهدد.. ووزير خارجية باكستان يلتقي عراقجي

هدد مقر خاتم الأنبياء في إيران "الأعداء" في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل، وذلك إذا ما ارتكب العدو أي خطأ جديد فسيتم التعامل معه بقوة وقدرة أشد بكثير مما سبق.



يأتي ذلك فيما تسعى باكستان إلى تهدئة الأمور، حيث يزور وزير الخارجية الباكستاني إيران ويلتقي مع نظيره عباس عراقجي.

خلال ذلك ، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران استغلت وقف إطلاق النار وأعادت بناء مواقعها الصاروخية.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن هناك "فرصة جيدة جدًا" لأن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقررًا لإتاحة الفرصة لاستمرار المفاوضات.

وأوضح ترامب، أن قادة حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط، طلبوا منه تأجيل الهجوم العسكري المقرر على إيران يوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة لاستمرار المفاوضات مع طهران، محذرًا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين خلال حضورهم إعلان سعر دواء بأمريكا : "يبدو أن هناك فرصة جيدة جدًا لأن يتوصلوا إلى حل.. إذا استطعنا فعل ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيدًا للغاية".