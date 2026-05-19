وفاة شكري الجندي وكيل «دينية النواب» الأسبق.. والعزاء في كفر الشيخ

خيم الحزن أرجاء محافظة كفر الشيخ، وذلك لرحيل اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب السابق، ووكيل اللجنة الدينية السابق بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنائب الراحل : بسم الله الرحمن الرحيم.. «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».. تنعى الصفحة الرسمية ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن وعائلة الجندي، اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية السابق، الذي لبى نداء ربه اليوم بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وخدمة الجميع وتأدية الواجب على أكمل وجه.

وأضاف بيان النعي: لقد فقدنا اليوم رمزاً من رموز العطاء والشهامة، ورجلاً لم يتوانَ يوماً عن خدمة الصغير والكبير..اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة..العزاء . قرية كفر المشارقة مركز سيدي سالم . بعد صلاه العصر .. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.