الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

خسارة الكونفدرالية

خسر فريق الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي.

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.