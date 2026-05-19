ضبط 205 عبوات مبيدات زراعية وأسمدة غير مسجلة بوزارة الزراعية بالغربية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالإشتراك مع مديرية الزراعة، 205 عبوة مبيدات زراعية وأسمدة متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية بمركز المحلة.

حملات تموينية



كان المهندس ناصر العفيفى بالتنسيق مع المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعية بالغربية، قد كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية ضمت هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مركز المحلة.

ردع مخالفين

وتم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية بمركز المحلة، وتم رصد 205 عبوات مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق.

رفع كفاءة الخدمات

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.