الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مجلس السلام: 85% من غزة مدمر وتحتاج 30مليار دولار لإعادة الإعمار

محمد على

أفاد مجلس السلام في تقريره لمجلس الأمن الدولي بأن وقف إطلاق النار في غزة صمد 7 أشهر رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة، مشيرا إلى ارتفاع المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من 70% منذ وقف إطلاق النار.

وأكد مجلس السلام بغزة في تقريره لمجلس الأمن على حجم الإجرام الإسرائيلي في أن نحو 85% من مباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، بما يعني أن نحو 70 مليون طن من الركام تحتاج إلى رفعها في غزة، زاعما أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تبقى رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة.

وأشار إلى إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ سريان الهدنة، وأن الاحتياجات بغزة ما تزال هائلة مع استمرار النزوح ونقص المياه والأدوية.

وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار والاستثمار مرهون بنزع السلاح، مشيرا إلى أنه تلقى تعهدات بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.

وقال أن قوة التثبيت الدولية تستعد للانتشار بقيادة موحدة للولايات المتحدة، داعيا مجلس الأمن للضغط على حماس والفصائل الفلسطينية لقبول خارطة الطريق وإعادة إعمار غزة لأنه لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية، وفقا لما يراه.

وشدد على أن الاحتياجات بغزة ما تزال هائلة مع استمرار النزوح ونقص المياه والأدوية حتى مع إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ سريان الهدنة وحتى مع تلقيه تعهدات بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.
 

