مجلس السلام: 85% من غزة مدمر وتحتاج 30مليار دولار لإعادة الإعمار

أفاد مجلس السلام في تقريره لمجلس الأمن الدولي بأن وقف إطلاق النار في غزة صمد 7 أشهر رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة، مشيرا إلى ارتفاع المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من 70% منذ وقف إطلاق النار.

الإجرام الإسرائيلي في غزة

وأكد مجلس السلام بغزة في تقريره لمجلس الأمن على حجم الإجرام الإسرائيلي في أن نحو 85% من مباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، بما يعني أن نحو 70 مليون طن من الركام تحتاج إلى رفعها في غزة، زاعما أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تبقى رفض حماس نزع السلاح والتخلي عن السيطرة.

وأشار إلى إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ سريان الهدنة، وأن الاحتياجات بغزة ما تزال هائلة مع استمرار النزوح ونقص المياه والأدوية.

وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار والاستثمار مرهون بنزع السلاح، مشيرا إلى أنه تلقى تعهدات بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.

وقال أن قوة التثبيت الدولية تستعد للانتشار بقيادة موحدة للولايات المتحدة، داعيا مجلس الأمن للضغط على حماس والفصائل الفلسطينية لقبول خارطة الطريق وإعادة إعمار غزة لأنه لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية، وفقا لما يراه.

