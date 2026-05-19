قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
اقتحامات و حرق أراضي زراعية.. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في الضفة الغربية
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
هاجر رزق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل تقريبا بالروبل واليوان، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وقال بوتين في خطاب قبيل زيارته الرسمية إلى الصين: "تجرى التسويات بالكامل تقريبا بالروبل واليوان"، مشيرا إلى أن "التبادل التجاري بين روسيا والصين يشهد نموا متصاعدا".

وذكر بوتين: "لا تزال التجارة الروسية الصينية تنمو، وقد تجاوزت منذ فترة طويلة حاجز 200 مليار دولار".

وأضاف بوتين أنه "قبل 25 عاما، وقعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، والتي أرست أساسا متينا لتشكيل تفاعل استراتيجي وشراكة شاملة"، مؤكدا أن "العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق".

وأوضح بوتين أن "التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق يلعب دورا استقراريا على الساحة العالمية".

كما قال: "تتمتع روسيا والصين بثقة كبيرة في مستقبل علاقتهما، وتعملان بنشاط على تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وتوسيع التبادلات الإنسانية، وتشجيع التواصل بين الشعبين، كما نعمل معا على تعميق التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية الشاملة لبلدينا".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يقدر بصدق التزام الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتعاون طويل الأمد مع روسيا.

وبدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التسويات التجارية روسيا الصين التبادل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

ترشيحاتنا

ابطال مسرحية ابن الأصول

ياسر الطوبجي يكشف سر نجاح مسرحية ابن الأصول

وصول تركي آل الشيخ إلى مصر

تركي آل الشيخ يصل مصر لحضور عرض فيلم "7DOGS" وفعاليات "Glory in Giza"

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين تتألق بإطلالة ناعمة برفقة كلبها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد