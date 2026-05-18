مصرع المتهم بإطلاق النار العشوائي في أبنوب بعد تبادل الرصاص مع الشرطة وسقوط 8 ضحايا بين قتيل ومصاب

لقي المتهم بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المواطنين في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط مصرعه، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطه بعد ساعات من ارتكابه الواقعة التي أسفرت عن سقوط نحو 8 أشخاص بين قتيل ومصاب.



وكانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها لتحديد مكان اختباء المتهم عقب الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أنه فر هاربًا بعد إطلاق النار على المواطنين في عدة مناطق متفرقة داخل أبنوب. وبمجرد انتقال قوة أمنية لضبطه، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التي تعاملت معه، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبحسب روايات شهود العيان، بدأ المتهم، وهو شخص ملثم يستقل سيارة، بإطلاق النار ناحية شارع المركز مستهدفًا شخصين، قبل أن يهرب أحد المصابين إلى داخل السنترال للاحتماء، ثم توجه إلى محيط المستشفى وأطلق الرصاص على 3 آخرين، قبل أن يستقل سيارته مجددًا ويتجه إلى شرق أبنوب مطلقًا النار بصورة عشوائية على مواطنين آخرين.



وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.