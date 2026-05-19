9 دول أوروبية تجتمع في كرواتيا لبحث ملف الهجرة

عقد وزراء داخلية تسع دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط، اجتماعا في كرواتيا، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.

وتضم المجموعة الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، دول: إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال، سلوفينيا، اليونان، كرواتيا، قبرص ومالطا.

وتمحورت النقاشات خلال الاجتماع حول "قضايا الهجرة، والأولويات المشتركة لمنطقة البحر المتوسط، والشراكات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتنفيذ عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، والأدوات المحددة التي يجب زيادتها لإدارة التدفقات القادمة من إفريقيا، ومكافحة الاتجار بالبشر".