قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف عن "الوجه المتقلب" لطقس اليوم
مشهد إنساني بطور سيناء.. رجال الدفاع المدني يتسلقون نخلة لإنقاذ قطة
إعلان نتائج إصلاح التعليم المنفذة بالمدارس المصرية بالتعاون مع اليونيسيف ..غداً
9 دول أوروبية تجتمع في كرواتيا لبحث ملف الهجرة
إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية أمام شركة ذكاء اصطناعي
صرف معاشات يونية 2026 قبل حلول عيد الأضحى
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ أمين الإفتاء يوضح
بعد تأجيل ترامب الهجوم على إيران.. تراجع أسعار النفط 2%
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف عن "الوجه المتقلب" لطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا حارا إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وأن يكون الطقس ليلا معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تتشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الغربية.

ومن المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ليلاً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.25 متر، واتجاه الرياح: جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

العاصمة الجديدة 36 21

6 اكتوبر 36 21

بنها 34 19

دمنهور 32 18

وادى النطرون 34 19

كفر الشيخ 34 19

بلطيم 26 18

المنصورة 34 19

الزقازيق 35 20

شبين الكوم 34 19

طنطا 34 19

دمياط 24 18

بورسعيد 27 19

الاسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 36 21

نخل 35 17

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 25

الغردقة 39 26

الاسكندرية 26 18

العلمين 26 17

مطروح 25 17

السلوم 27 18

سيوة 37 24

رأس غارب 38 24

سفاجا 39 25

مرسى علم 40 26

شلاتين 39 24

حلايب 36 24

أبو رماد 37 23

مرسى حميرة 35 23

أبرق 37 24

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 35 25

الفيوم 39 21

بني سويف 40 22

المنيا 41 21

أسيوط 42 22

سوهاج 44 27

قنا 46 28

الأقصر 47 29

أسوان 48 31

الوادى الجديد 47 30

أبوسمبل 47 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 45 33

المدينة 45 31

الرياض 43 25

المنامة 39 28

أبوظبى 36 28

الدوحة 43 28

الكويت 47 29

دمشق 30 16

بيروت 24 20

عمان 26 15

القدس 26 18

غزة 27 19

بغداد 35 21

مسقط 33 31

صنعاء 30 13

الخرطوم 42 30

طرابلس 22 17

تونس 24 13

الجزائر 24 10

الرباط 22 11

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 07

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 40 26

نيودلهى 44 30

جاكرتا 33 24

بكين 27 16

كوالالمبور 35 25

طوكيو 30 19

أثينا 25 13

روما 22 10

باريس 19 10

مدريد 24 11

برلين 20 08

لندن 15 11

مونتريال 25 19

موسكو 30 15

نيويورك 27 19

واشنطن 37 20

نواكشوط 35 22

أديس أبابا 28 13

الطقس الأرصاد شبورة مائية أمطار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

موعد إجازة عيد الأضحى

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة الرسمية

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

استجابة لغضب المستخدمين.. قرار من مايكروسوفت بخصوص ويندوز 11

تسلا موديل Y

زيادة جديدة في أسعار سيارات تسلا موديل Y بالسوق الأمريكية

سامسونج

لأول مرة في تاريخ الهواتف.. سامسونج تطور ذاكرة "HBM" خارقة لتسريع الذكاء الاصطناعي

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بفستان أسطوري.. شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد