توم واريك: المفاوضات مع إيران غير مؤكدة وترامب مستعد لأي خيار عسكري

علق توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، على ضغط الدول الخليجية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحيولة دون توجيه ضربة عسكرية لـ إيران، قائلا إنه لا يظن أن الأمر كان ضغطاً بالضرورة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، «نعلم أن هذه الدول، إضافة إلى الصين وباكستان وتركيا، كانت تتواصل مع طهران في الوقت ذاته، لذلك لا نعلم إن كان هناك اليوم أمل حقيقي للتوصل إلى نتيجة في المحادثات».

وتابع: «أعتقد أنه علينا الانتظار لبضعة أيام، فالرئيس ترامب أشار إلى أنه ما زال مستعداً للمواجهة العسكرية إذا لم تتاح فرصة لنجاح المفاوضات الدبلوماسية، ومع ذلك أرى أنه في هذه اللحظة، يجب التأكد على الأقل من أن كل احتمال دبلوماسي قد تم استكشافه حتى النهاية».