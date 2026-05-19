جيمس روبنز : الضغوط الاقتصادية والحصار يدفعان إيران للتحرك سريعًا نحو اتفاق

قال جيمس روبنز عميد معهد السياسات الدولي، إنّ تصريحات الرئيس ترامب بشأن أن الوقت ليس في صالح إيران تعكس تأثير الحصار الاقتصادي والتداعيات الكبيرة التي تواجهها طهران، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية أثرت على البنية التحتية لتخزين الطاقة داخل إيران، وأن استمرار الضغوط الاقتصادية يجعل من الصعب على إيران تحمل هذه الأوضاع لفترة طويلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حديث ترامب قد يتضمن أيضًا إشارة إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في أي وقت، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأكد، أن إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني تسبب بدوره في تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، كما أن الولايات المتحدة تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الحالية.

وأوضح جيمس روبنز أن الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة، ومنها اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره السعودي، تعكس رغبة إيرانية في الوصول إلى اتفاق وإنهاء الحرب.

ولفت إلى أن العديد من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، ترغب في منع تكرار الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة الماضية، مع وجود حالة من الحذر بشأن مدى التزام إيران بأي تعهدات مستقبلية تتعلق بعدم تكرار تلك الهجمات.

