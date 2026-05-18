مصطفي شوقي : سعيد بتجربتي الأولي علي خشبة المسرح بعد نجاح أغنية ملطشة القلوب

قال مصطفى شوقي إن مسرحية «ابن الأصول» تمثل أولى تجاربه في مجال التمثيل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب النجاح الكبير الذي حققته أغنية «ملطشة القلوب»>

وأضاف شوقي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن دخوله عالم المسرح جاء من خلال اتصال هاتفي من الفنان والمنتج ياسر الطوبجي، فيما حرص الليثي على توجيه رسالة دعم للمخرج مراد منير متمنيًا له الشفاء، موضحًا غيابه عن الحلقة لظروفه الصحية.

وأوضح مصطفى شوقي أن العمل ينتمي إلى نوعية المسرحيات الاستعراضية الكوميدية، بمشاركة نخبة من النجوم، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المرشحين للمشاركة قبل أن يتم اختياره رسميًا، مضيفًا: «تحدث معي المخرج الكبير الأستاذ مراد منير، وبعد لقائنا بدأت البروفات مباشرة».

وأشار إلى أن الوقوف على خشبة المسرح كان تجربة مختلفة وتحمل رهبة خاصة، رغم مشاركته السابقة في تجربة تلفزيونية مع المخرج محمد فاضل في مسلسل «الضاحك الباكي»، مؤكدًا أن المسرح يتميز بالتواصل المباشر مع الجمهور ويحتاج إلى أداء مختلف.

وأكد شوقي أن فريق العمل ضم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ميرنا وليد ومحمود عامر وحسان العربي وحامد سعيد، مشيدًا بحالة الود والتعاون التي سادت بين الجميع خلال البروفات والعروض المسرحية.

وتابع أن ردود فعل الجمهور كانت مصدر سعادة كبيرة لفريق العمل، خاصة مع تزايد حالة الاستحسان يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن ذلك منحه دفعة قوية للاستمرار في التجربة.

سعادته بعودة مسرح الدولة لإنتاج ودعم المسرحيات

من جانبه، أعرب الإعلامي عمرو الليثي عن سعادته بعودة مسرح الدولة لإنتاج ودعم المسرحيات الاستعراضية الكوميدية، مؤكدًا أهمية هذه الأعمال في تنشيط الحركة الفنية والثقافية.