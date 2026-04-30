ميرنا وليد تعلن عودة عرض مسرحية "ابن الأصول" على خشبة مسرح ميامي

أعلنت الفنانة ميرنا وليد عودة عرض مسرحية ابن الأصول من جديد، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، حيث دعت الجمهور للحضور والاستمتاع بالأجواء المسرحية.

وكشفت ميرنا أن المسرحية ستُستأنف عروضها يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على خشبة مسرح ميامي، أحد أبرز المسارح في وسط القاهرة، مؤكدة حماس فريق العمل للعودة ولقاء الجمهور مرة أخرى.

وجاء في منشورها: "حنرجع نفتح الستارة مسرحية ابن الأصول الساعة ٨ ونص مساء على مسرح ميامي وسط البلد القاهرة.. نورونا"، في إشارة إلى انطلاق موسم جديد من العروض بعد فترة توقف.

وتُعد هذه العودة بمثابة خبر سار لعشاق المسرح، خاصة أن العمل حقق تفاعلًا ملحوظًا خلال فترة عرضه السابقة، بفضل طابعه الكوميدي الاجتماعي الذي يناقش قضايا الحياة اليومية بأسلوب خفيف وممتع.

ومن المتوقع أن تشهد العروض المقبلة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الشعبية التي تحظى بها ميرنا جميل، إلى جانب حالة الانتعاش التي يشهدها المسرح المصري مؤخرًا، وعودة الجمهور تدريجيًا إلى متابعة العروض الحية.

يُذكر أن مسرحية ابن الأصول تُقدم في إطار كوميدي، وتستهدف تقديم محتوى ترفيهي يحمل رسائل اجتماعية، وهو ما ساهم في نجاحها وجعل الجمهور ينتظر عودتها مرة أخرى.