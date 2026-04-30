الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

1.4 مليون حالة عقر سنويًا .. تحذيرات من تفاقم أزمة الكلاب الضالة بالشوارع المصرية

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
رحمة سمير

تتصاعد أزمة الكلاب الضالة في الشوارع المصرية لتتحول من مجرد ظاهرة مزعجة إلى تحدٍ مجتمعي وصحي متزايد، في ظل ارتفاع أعدادها بصورة كبيرة وما يصاحب ذلك من حوادث عقر وإصابات ووفيات، وسط مطالبات بتكثيف التدخلات الحكومية للسيطرة على الأزمة وحماية المواطنين.

أرقام مقلقة تكشف حجم الأزمة

أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن مصر تسجل نحو 1.4 مليون حالة عقر سنويًا نتيجة انتشار الكلاب الضالة، وهو رقم يعكس خطورة الظاهرة وتأثيرها المباشر على الصحة العامة.

تكاثر سريع يفاقم المشكلة

أوضح أن الكلاب الضالة تتكاثر بمعدلات مرتفعة، حيث يمكن للأنثى أن تلد مرتين سنويًا، بإجمالي قد يصل إلى 21 كلبًا سنويًا، ما يؤدي إلى تضخم الأعداد بشكل يفوق المعدلات الطبيعية.

توقف المواجهة منذ 2011

أشار إلى أن توقف جهاز الشرطة عن التعامل المباشر مع الكلاب الضالة منذ عام 2011 ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة، مع غياب التدخلات المنتظمة لفترات طويلة.

الدولة تتحرك للسيطرة

لفت إلى أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمة، من خلال تجهيز سيارات متخصصة مزودة بأقفاص لنقل الكلاب الضالة والتعامل مع البلاغات وحالات العقر.

إجراءات عاجلة عند التعرض للعقر

مصر: خطة حكومية لمعالجة ظاهرة

شدد رئيس جمعية الرفق بالحيوان على ضرورة غسل مكان الإصابة فورًا بالماء والصابون، ثم التوجه السريع إلى أقرب مستشفى للحصول على مصل السعار، مع إبلاغ الجهات البيطرية المختصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

مصر: خطة حكومية لمعالجة ظاهرة

بين الرفق بالحيوان وحماية الإنسان

تظل الأزمة بحاجة إلى حلول متوازنة تحقق السيطرة على الانتشار المتزايد للكلاب الضالة، مع الحفاظ على مبادئ الرفق بالحيوان، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار الشارع المصري.

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

