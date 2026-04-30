الدواجن آمنة واشتري الصغيرة .. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن هرمونات الفراخ

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدواجن آمنة، والبيض آمن، واللبن سليم، وأن الإسلام لم يحرم البيض ولا الدواجن، وأن كل ما يخص الأكل والشرب موجود في القرآن الكريم ولا يحتاج إلى مجادلة.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه ينصح بشراء الفرخة صغيرة الحجم بدلًا من شراء الفرخة التي يصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات.

الهرمونات أغلى من ثمن الفرخة



ولفت إلى أن الدولة تقوم بإجراء فحوصات على الأغذية التي تُقدَّم للمواطنين، وأنها لن تسمح بوجود دواجن غير صالحة أو مُعالَجة بهرمونات، معلقًا: "الهرمونات أغلى من ثمن الفرخة.. لو حاول أحد شراء حقنة هرمونات سيجد أن سعرها مرتفع ويتجاوز سعر الفرخة".



وأشار إلى أن "من غير المنطقي أن يشتري أحد هرمونات لتكبير حجم الفرخة، وفي النهاية لن يحقق مكاسب مادية، مؤكدًا أنه لا توجد دواجن مُعالَجة بالهرمونات".