كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الراحل الدكتور ضياء العوضي كان ينصح بـ«نظام الطيبات»، وأن هذا النظام به بعض المشكلات التي قد ينتج عنها مشكلات صحية، موضحًا أن 15 ملعقة من السكر تمثل أمرًا خطيرًا حال تناولها في اليوم.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن السكر سم ويدمر الجسم، وأنه قد يتسبب في اعتلال قاع العين وفشل كلوي.



ولفت إلى أن مريض السكر عليه عدم تناول السكر، لأن هذا يدمر المخ، معلقًا بأن مقولة إن السكر هو المغذي للعمر أمر غير صحيح.



وأشار إلى أن امتناع البعض عن تناول البيض والسمك بسبب مشكلات صحية في المعدة يكون أمرًا عارضًا، لكن من ينصح بعدم تناول البيض والخضروات من الأمور الخطيرة الضارة بالجسم.



ووجه شعبان نصيحة للمواطنين قائلًا: «كلوا الخضار لأنه مفيد للجهاز الهضمي، ويسهل عملية الهضم؛ لأنه يحتوي على ألياف، ويُفضَّل تناول بيضة أو اثنين يوميًا؛ لأن البيض مفيد للقلب وللمخ ولكهربية القلب وللعظام».