أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
من "حق المبيت" إلى "الاستزارة".. كيف أنصف قانون المسيحيين الجديد الطفل والأسرة؟
هل إكرامية عامل الدليفري تحتسب من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماتت من الفرحة بعد حفل الزفاف.. جمال شعبان يحذر المواطنين.. فيديو

عروسة الشرقية
عروسة الشرقية
البهى عمرو

سادت حالة من الحزن والصدمة بين المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد واقعة وفاة عروسة شابة عقب ساعات قليلة من حفل زفافها، في مشهد مؤلم أثار تعاطفًا واسعًا وتساؤلات عديدة. 

وبينما انشغل الرأي العام بتفاصيل الواقعة، برز تساؤل مهم وهو: هل يمكن أن تؤثر المشاعر القوية، حتى وإن كانت فرحًا شديدًا، على صحة الإنسان إلى حد الخطر وقد تتسبب هذه المشاعر السعيدة وفاة؟.

عروسة الشرقية

ورد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على سؤال هل الفرح يسبب الوفاة، فيما يخص القصة الحزينة لعروسة الشرقية، وقال إن مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية عاشت حالة من الحزن الشديد عقب وفاة العروس "فرح مدحت"، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافها.

جمال شعبان

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن العروس توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، معلقًا: "الحزن الشديد أو الفرح الشديد قد يسبب الوفاة".

وأوضح أن العروس توفيت بفستان الفرح، وأن الوفاة قد تكون بسبب الفرحة الشديدة، أو نتيجة المشاعر المختلطة بالضغوط التي كانت خلال فترة التجهيز للزفاف.

هرمونات الغضب والحزن والفرح


 

جمال شعبان
جمال شعبان


وحذر المواطنين قائلا: هرمونات الغضب والحزن والفرح الشديد قد تسبب مشكلات صحية، وقد ينتج عنها الوفاة، لأنها تؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

كما أشار إلى أن موجات الحزن أو الفرح قد تتسبب في أزمات قلبية تنتهي بتوقف القلب، وقد تؤدي إلى تشنج في الشريان التاجي، المسؤول عن تغذية عضلة القلب.

فيما أكد الأهالي، أنه بدأت الواقعة عندما شعرت العروس بحالة إعياء شديدة وفقدت وعيها فور انتهاء آخر فقرات حفل الزفاف وقبل مغادرة القاعة متجهة إلى منزل الزوجية وتم نقلها على الفور إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإسعافها.

فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إلى سرادق عزاء كبير حيث نعى الأهالي والأصدقاء الفقيدة ووصفوها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن الصدمة كانت كبيرة لرحيلها المفاجئ في ليلة عمرها التي انتظرتها طويلاً مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأكد محمد عبد الهادي في منشور له علي الفيس بوك ، جاء فيه: بقالي ما يقارب من ٦ سنين شغال في المستشفى وبالرغم من كل الحوادث الصعبة اللي الواحد شافها دي اصعب حاله صعبت عليا عدت عليا في شغلي.

عروسة كان فرحها امبارح بعد الفرح اغمي عليها وقلبها وقف ايجت طواري المستشفى اتعمل لها انعاش قلب رئوي وبعد كرم ربنا ومجهود كبير من الدكاتره والممرضين قلبها اشتغل تاني واتحجزت في العنايه واتوصلت على جهاز تنفس صناعي بس خلاص قضاء الله نافذ وقدره واقع لا محالة الحاله اتوفت الوقتي والروح صعدت لااكرم الخلق

ربنا يرحمك يا فرح ويسكنك فسيح جناته ويصبر زوجك واهلك يا رب اللَّهُمَّ اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقّها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لها إنك أنت الغفور الرحيم.

وفاة عروسة فرح مدحت جمال شعبان الدكتور جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد: الأزهر يقدم خطابا دعويا متجدداً يجمع بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع

نيافة الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يدعو لتعزيز الأنشطة التربوية لبناء شخصية متكاملة تجمع المعرفة والسلوك والمهارة

لمؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية

محمد رمضان: بناء الإنسان معركة وعي في زمن الفوضى المعرفية

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد