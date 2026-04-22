ماتت من الفرحة بعد حفل الزفاف.. جمال شعبان يحذر المواطنين.. فيديو

سادت حالة من الحزن والصدمة بين المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد واقعة وفاة عروسة شابة عقب ساعات قليلة من حفل زفافها، في مشهد مؤلم أثار تعاطفًا واسعًا وتساؤلات عديدة.

وبينما انشغل الرأي العام بتفاصيل الواقعة، برز تساؤل مهم وهو: هل يمكن أن تؤثر المشاعر القوية، حتى وإن كانت فرحًا شديدًا، على صحة الإنسان إلى حد الخطر وقد تتسبب هذه المشاعر السعيدة وفاة؟.

عروسة الشرقية

ورد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على سؤال هل الفرح يسبب الوفاة، فيما يخص القصة الحزينة لعروسة الشرقية، وقال إن مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية عاشت حالة من الحزن الشديد عقب وفاة العروس "فرح مدحت"، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافها.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن العروس توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، معلقًا: "الحزن الشديد أو الفرح الشديد قد يسبب الوفاة".

وأوضح أن العروس توفيت بفستان الفرح، وأن الوفاة قد تكون بسبب الفرحة الشديدة، أو نتيجة المشاعر المختلطة بالضغوط التي كانت خلال فترة التجهيز للزفاف.

هرمونات الغضب والحزن والفرح





وحذر المواطنين قائلا: هرمونات الغضب والحزن والفرح الشديد قد تسبب مشكلات صحية، وقد ينتج عنها الوفاة، لأنها تؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

كما أشار إلى أن موجات الحزن أو الفرح قد تتسبب في أزمات قلبية تنتهي بتوقف القلب، وقد تؤدي إلى تشنج في الشريان التاجي، المسؤول عن تغذية عضلة القلب.

فيما أكد الأهالي، أنه بدأت الواقعة عندما شعرت العروس بحالة إعياء شديدة وفقدت وعيها فور انتهاء آخر فقرات حفل الزفاف وقبل مغادرة القاعة متجهة إلى منزل الزوجية وتم نقلها على الفور إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإسعافها.

فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إلى سرادق عزاء كبير حيث نعى الأهالي والأصدقاء الفقيدة ووصفوها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن الصدمة كانت كبيرة لرحيلها المفاجئ في ليلة عمرها التي انتظرتها طويلاً مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأكد محمد عبد الهادي في منشور له علي الفيس بوك ، جاء فيه: بقالي ما يقارب من ٦ سنين شغال في المستشفى وبالرغم من كل الحوادث الصعبة اللي الواحد شافها دي اصعب حاله صعبت عليا عدت عليا في شغلي.

عروسة كان فرحها امبارح بعد الفرح اغمي عليها وقلبها وقف ايجت طواري المستشفى اتعمل لها انعاش قلب رئوي وبعد كرم ربنا ومجهود كبير من الدكاتره والممرضين قلبها اشتغل تاني واتحجزت في العنايه واتوصلت على جهاز تنفس صناعي بس خلاص قضاء الله نافذ وقدره واقع لا محالة الحاله اتوفت الوقتي والروح صعدت لااكرم الخلق

ربنا يرحمك يا فرح ويسكنك فسيح جناته ويصبر زوجك واهلك يا رب اللَّهُمَّ اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقّها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لها إنك أنت الغفور الرحيم.