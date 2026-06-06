طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة

تعد سلطة المكرونة بالتونة من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص وفي نفس الوقت سريعة التحضير ومغذية.



نعرض لكم طريقة عمل سلطة تونة بالمكرونة للشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

مكرونة مسلوقة

تونة

ملح

كمون ناعم

فلفل أسود

عصير ليمون

مايونيز

زبادي

زيت زيتون

شبت مفروم

ثوم مفروم

فلفل ألوان مكعبات صغيرة

بصل أحمر جوانح

ذرة حلوة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

اخلطي التونة والملح والكمون والفلفل وعصير الليمون والمايونيز والزبادى والزيت.

وأضيفي الثوم والفلفل الألوان والشبت والبصل والذرة والمكرونة المسلوقة وقلبي كل الخليط وتقدم مع السلطة.