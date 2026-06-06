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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل البرتغال لمواجهة تشيلي وديا قبل المونديال

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
إسلام مقلد

كشف روبرت مارتينيز مدرب البرتغال عن تشكيل لاعبيه لمواجهة تشيلي وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

تشكيل البرتغال لمواجهة تشيلي

حارس مرمى:   جوزيه سا

الدفاع: جواو كانسيلو، ريناتو فيجا، روبين دياز  ، سيميدو

الوسط: سامو كوستا، برونو فيرنانديز  ، بيرناردو سيلفا

الهجومك رافاييل لياو، كريستيانو رونالدو، كونسيساو

منتخب البرتغالي في كأس العالم

ويخوض منتخب البرتغال نهائيات كأس العالم 2026 بتشكيلةٍ متوازنة تمتلك خبرة واسعة في البطولات الكبرى، وتتمتع بأسماء لامعة في جميع المراكز.

ويعتمد المنتخب على خط دفاع قوي، وخط وسط ديناميكي ومبدع، وهجوم يجمع بين القوة البدنية الهائلة والقدرات الفنية العالية.

وأنشأت البرتغال تقليدًا قويًا في البطولات، فقد حققت المركز الثالث في أول مشاركة لها، وخلّفت إرثًا من المواهب التي انتقلت عبر الأجيال، حيث يواصل الجيل الحالي ترك بصمته في أكبر الأندية العالمية عامًا بعد عام.

وفي قلب الاهتمام الإعلامي والجماهيري، لا يزال كريستيانو رونالدو يحقق الإنجازات الاستثنائية، ويربك أقوى الدفاعات، كما يواصل قيادة منتخب "سيلساو داس كيناس" كقائدٍ يمتلك كل المؤهلات للحلم برفع التاج المرموق للمرة الأولى.

مدرب البرتغال: روبرتو مارتينيز

قبل أن يتولى الإسباني روبرتو مارتينيز تدريب المنتخب الوطني، حاز بالفعل على تقدير واسع كمدرب لمنتخب بلجيكا، حيث اشتهر بإتقانه اللعب التمركزي الذي يجمع بين السيطرة على الكرة وسرعة التحولات.

وأبرزت فترة عمله مع الجيل الذهبي للشياطين الحمر الثقة الكبيرة الممنوحة له في استخراج أفضل ما لدى تشكيلةٍ مليئة بالنجوم. ومن المؤكد أنه لا يوجد نقص في المواهب الفردية التي سيعمل معها في منصبه الحالي، وقد حقق مارتينيز أول لقب له كمدرب للمنتخبات الوطنية عندما قاد البرتغال للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025.

مباريات ومجموعة البرتغال في كأس العالم 2026

17 يونيو: البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية – هيوستن ستيديوم

23 يونيو: البرتغال ضد أوزبكستان – هيوستن ستيديوم

27 يونيو: كولومبيا ضد البرتغال – ميامي ستيديوم

روبرت مارتينيز البرتغال تشيلي كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب البرتغال

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