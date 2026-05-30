أصل الحكاية

يتحدى الزمن.. هل يقود رونالدو البرتغال إلى مونديال 2030 ويحقق حلم الهدف رقم 1000؟

أمينة الدسوقي

أكد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، أن قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو يمتلك القدرة البدنية والذهنية التي تؤهله للمشاركة في كأس العالم 2030، المقرر إقامتها في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

لا أحد يجب أن يشكك في قدرة رونالدو على الاستمرار

وجاءت تصريحات مارتينيز، في وقت يتوقع فيه كثيرون، أن يكون مونديال 2026 آخر ظهور دولي لرونالدو، الذي بلغ عامه الحادي والأربعين، إلا أن مدرب البرتغال يرى أن النجم المخضرم ما زال قادراً على المنافسة في أعلى المستويات.

وقال مارتينيز، إن رونالدو يمثل نموذجاً استثنائياً في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أن العديد من النجوم يفقدون الدافع بعد تحقيق البطولات الكبرى، بينما يواصل قائد البرتغال العمل يومياً بنفس الشغف والطموح.

مسيرة تاريخية لا مثيل لها

منذ ظهوره الأول بقميص البرتغال عام 2003، نجح رونالدو في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية. 

ويعد اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ بأكثر من 220 مباراة، كما يتربع على عرش هدافي المنتخبات الوطنية برصيد تجاوز 140 هدفاً.

وخلال مسيرته الحافلة، توج رونالدو بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وخمس كرات ذهبية، إضافة إلى قيادة البرتغال للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا 2016 ولقب دوري الأمم الأوروبية 2019، فضلاً عن عشرات الألقاب المحلية مع الأندية التي لعب لها.

أرقام قياسية وإنجازات مستمرة

يحمل رونالدو العديد من الأرقام القياسية العالمية، أبرزها كونه أول لاعب يسجل أهدافاً في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، إلى جانب احتمالية أن يصبح مع غريمه التاريخي ليونيل ميسي أول لاعبين يشاركان في ست نسخ من البطولة إذا خاض مونديال 2030.

كما نجح النجم البرتغالي في تجاوز حاجز 900 هدف رسمي خلال مسيرته، ليقترب أكثر من تحقيق أحد أكثر الأهداف طموحاً في تاريخ اللعبة.

الهدف 1000 الحلم الأكبر قبل الاعتزال

ورغم بلوغه العقد الخامس من العمر خلال السنوات المقبلة، فإن رونالدو لا يخفي رغبته في مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة.

ويأتي على رأس أهدافه الوصول إلى حاجز 1000 هدف رسمي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الحديثة.

ويحتاج "الدون" إلى تسجيل عشرات الأهداف الإضافية لتحقيق هذا الرقم الأسطوري، مستفيداً من محافظته على لياقته البدنية الاستثنائية ونظامه الصارم في التدريب والتغذية.

مونديال 2030 الفصل الأخير في أسطورة استثنائية؟

إذا تمكن رونالدو من الظهور في كأس العالم 2030، فسيكون ذلك تتويجاً لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من ربع قرن في الملاعب. 

كما سيمنحه فرصة أخيرة لتحقيق الحلم الذي طالما راوده، وهو رفع كأس العالم مع منتخب البرتغال، وإضافة الإنجاز الأهم إلى سجل حافل بالألقاب والأرقام القياسية.

وبين حلم المونديال والهدف رقم 1000، يواصل رونالدو تحدي الزمن، مؤكداً أن الطموح لا يعرف عمراً وأن الأساطير الحقيقية تكتب فصولها الأخيرة بنفس الشغف الذي بدأت به رحلتها.

