بـ 300 مليون دولار.. كريستيانو رونالدو إمبراطورية مالية تتجاوز كرة القدم

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرض سطوته المالية على عالم الرياضة، بعدما تصدر قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين دخلا في العالم لعام 2026، بإيرادات ضخمة قاربت 300 مليون دولار، مؤكداً مكانته كأحد أكثر الرياضيين تأثيراً وشعبية على مستوى العالم.

رونالدو يواصل الهيمنة على عرش الرياضيين الأعلى دخلا في العالم

وللعام الرابع توالياً، نجح قائد منتخب البرتغال في الاحتفاظ بالصدارة، مستفيدا من مزيج استثنائي يجمع بين الرواتب الضخمة، وعقود الرعاية العالمية، والاستثمارات التجارية المتنوعة، بينما شهدت القائمة هذا العام حدثاً غير مسبوق مع تجاوز جميع الرياضيين العشرة الأوائل حاجز 100 مليون دولار من الأرباح السنوية.

رونالدو إمبراطورية مالية تتجاوز كرة القدم

لم يعد دخل رونالدو يعتمد فقط على المستطيل الأخضر، بل تحوّل إلى علامة تجارية عالمية متكاملة. فإلى جانب عقده التاريخي مع شركة “نايكي”، يمتلك “الدون” سلسلة استثمارات تشمل الفنادق، والملابس، والإكسسوارات، والصالات الرياضية، فضلاً عن قاعدة جماهيرية هائلة تقترب من مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعد رونالدو أول لاعب كرة قدم محترف تتجاوز أرباحه الإجمالية حاجز المليار دولار منذ عام 2020، ما يعكس حجم النفوذ الاقتصادي الذي بات يتمتع به خارج الملاعب.

ميسي وليبرون يواصلان المطاردة

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثالث بإجمالي دخل بلغ 140 مليون دولار، مستفيداً من عقوده التجارية الطويلة مع “أديداس”، إلى جانب استثماراته الخاصة وخط الملابس الذي يحمل اسمه، فضلاً عن تجربته الحالية مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

أما أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس فاحتل المركز الرابع بدخل وصل إلى 137.4 مليون دولار، ليواصل تعزيز مكانته كواحد من أنجح الرياضيين استثمارياً، بعدما أصبح أول لاعب نشط في دوري السلة الأمريكي للمحترفين يدخل قائمة المليارديرات.

الملاكمة والبيسبول يقتحمان الكبار

وشهدت القائمة حضوراً قوياً للملاكم المكسيكي Canelo Álvarez الذي جاء ثانياً بدخل بلغ 170 مليون دولار، مدعوماً بمشروعاته التجارية واستثماراته خارج الحلبة.

كما خطف الياباني Shohei Ohtani الأنظار بعدما احتل المركز الخامس بإيرادات بلغت 127.6 مليون دولار، معظمها جاء من عقود الرعاية والإعلانات مع أكثر من 20 علامة تجارية عالمية.

النجوم العرب والسعودية في الواجهة

واصل الفرنسي كريم بنزيما حضوره القوي ضمن قائمة الأعلى دخلاً، بعدما حل ثامناً بإجمالي 104 ملايين دولار، مستفيداً من انتقاله إلى الدوري السعودي الذي عزز من قيمة عقوده التجارية والرياضية.

وضمت القائمة أيضاً أسماء بارزة مثل Stephen Curry، وKevin Durant، وLewis Hamilton، في مؤشر واضح على التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد الرياضي العالمي، حيث أصبحت العلامة التجارية الشخصية للرياضي لا تقل أهمية عن إنجازاته داخل الملاعب.