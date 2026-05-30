عبر بروتوكول التعاون.. جامعة الأزهر تدعم مستشفى مطروح العام بعدد من الأطباء

اعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن استمرار دعم جامعة الأزهر لمستشفى مطروح العام بمجموعة من الأطباء الأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

بروتوكول تعاون

وأضاف أن التخصصات الطبية تشمل مجموعة من الأطباء الأخصائيين (جراحة الأوعية، جراحة المخ والأعصاب، العظام، الباطنة)، وذلك خلال الفترة من السبت 30 مايو 2026 وحتى الخميس 4 يونيو 2026، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بمطروح وجامعة الأزهر الشريف .

ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات الدولة بضرورة التكامل بين المؤسسات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، خاصة في المحافظات الحدودية، لضمان وصول الرعاية الصحية اللائقة لكل مواطن دون الحاجة للسفر .

وتستمر مديرية الصحة بمطروح في تفعيل المزيد من الشراكات التي تخدم القطاع الطبي، تزامناً مع البروتوكولات الموقعة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة بنها ، بالإضافة إلى بروتوكولات التدريب والاعتماد ، لضمان جاهزية المحافظة الكاملة لنظام التأمين الصحي الشامل.