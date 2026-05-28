تضامن مطروح تستلم 10 عجول لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور على غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح استلام 10 عجول من جمعيه الأورمان لتوزيعها علي مراكز السلوم والنجيلة وبرانى والضبعة والعلمين والحمام وسيوة بمجزر مطروح. بحضور الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح واللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح واللواء محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينه مطروح.

توزيع العجول على مدن مطروح

واضاف انه من المقرر توزيع العجول على هذه المراكز بلجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي ولتوصيها بالتعاون مع مجالس المدن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

لجنة مشكلة للتوزيع

وأشار الدكتور على غيط بأن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتم الدبح بمجزر مطروح ضمن لجنة لتعبئه اللحوم بمشاركه الجمعيات والمؤسسات بالمحافظة بالتعاون مع جمعية الاورمان بمطروح مضيفا ان التوزيع سيتم بكل مركز بلجنة من مجالس المدن والإدارت الاجتماعية المختصة للتوزيع على الأسر الاولى بالرعاية بمراكز المحافظة.