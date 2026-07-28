محافظ شمال سيناء يفتتح مكتبة مصر العامة ببئر العبد

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افتتح محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الثلاثاء مكتبة مصر العامة بقرية قاطية بمركز بئر العبد، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر الثقافة والمعرفة وتعزيز الخدمات الثقافية المقدمة لأهالي المحافظة.



وشهد الافتتاح السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والوفد المرافق له، والذي أعلن إهداء محافظة شمال سيناء مكتبة متنقلة، بهدف الوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف القرى والتجمعات بالمحافظة.



وأكد المحافظ خلال كلمته أن افتتاح المكتبة وإهداء المكتبة المتنقلة يمثلان إضافة مهمة للمنظومة الثقافية بشمال سيناء، ويسهمان في نشر الوعي وتنمية مهارات النشء والشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بالإنسان وبناء الوعي.



حضر الافتتاح عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.