ماتت بفستان الفرح | جمال شعبان : الفرح الشديد يسبب الوفاة مثل الزعل

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية عاشت حالة من الحزن الشديد عقب وفاة العروس "فرح مدحت"، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافها.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن العروس توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، معلقًا: "الحزن الشديد أو الفرح الشديد قد يسبب الوفاة".

وأوضح أن العروس توفيت بفستان الفرح، وأن الوفاة قد تكون بسبب الفرحة الشديدة، أو نتيجة المشاعر المختلطة بالضغوط التي كانت خلال فترة التجهيز للزفاف.

هرمونات الغضب والحزن والفرح

ولفت إلى أن هرمونات الغضب والحزن والفرح الشديد قد تسبب مشكلات صحية، وقد ينتج عنها الوفاة، لأنها تؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

كما أشار إلى أن موجات الحزن أو الفرح قد تتسبب في أزمات قلبية تنتهي بتوقف القلب، وقد تؤدي إلى تشنج في الشريان التاجي، المسؤول عن تغذية عضلة القلب.