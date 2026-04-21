من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

شهدت مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية حالة من الحزن الشديد عقب وفاة العروس "فرح مدحت" وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافها التي أقيمت مساء أمس إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدأت الواقعة عندما شعرت العروس بحالة من الإعياء الشديد وفقدان للوعي «إغماء» عقب انتهاء آخر فقرات الزفاف وقبل مغادرتها قاعة الحفل إلى منزل الزوجية، حيث جرى نقلها على الفور إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإنقاذها.

وأفاد ما تم تداوله بأنها وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من توقف مفاجئ في عضلة القلب، وتم إجراء محاولات إنعاش قلبي رئوي مكثفة ونقلها إلى غرفة العناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم.

وتحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات عزاء ونعي، حيث نعاهـا أصدقاؤها ورواد السوشيال ميديا، واصفين إياها بـ«عروس الجنة»، وسط حالة من الصدمة والحزن على رحيلها المفاجئ في ليلة زفافها.

ومن المقرر تشييع الجنازة في مسقط رأسها بمركز أولاد صقر، وسط حضور واسع من الأهالي والمشيعين.