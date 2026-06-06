الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات صاروخية ضد قواعد أمريكية بالمنطقة

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني تنفيذها لهجوما بالصواريخ ضد القواعد الأمريكية بالمنطقة بعد عدوان جيشها على سيريك وجزيرة قشم .

والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت إسقاط قبل قليل 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز.

وفي بيان لها ؛ أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن المسيرات التي أطلقتها إيران تجاه مضيق هرمز شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أيضا: استهدفنا مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وغوروك في إطار الدفاع ضد أي هجمات أخرى.



وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها: قواتنا في حالة يقظة وتأهب للرد على أي عدوان إيراني في إطار الدفاع عن النفس.