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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي يطالب بسرعة الحل مع إيران لخفض أسعار البنزين

وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي
محمود نوفل

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز لخفض أسعار البنزين والديزل سوف يتطلب في نهاية المطاف حلاً مع إيران.

ووسط تواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران، قام مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بزيارة غير معلنة إلى مختبر "أوك ريدج" العلمي في ولاية تينيسي ، لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران.

وذكر مسؤول أمريكي إن الاجتماع في "أوك ريدج" المرتبط بمجمع الأمن القومي Y-12 National Security Complex، المتخصص في التعامل مع المواد النووية الحساسة "يشير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة جدية للغاية، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولذلك نحتاج إلى الاستعداد"، بحسب تقرير نشره موقع “أكسيوس”.

كما أوضح التقرير أن نحو 100 خبير تم تجميعهم مؤخراً للمشاركة في المفاوضات في حال التوصل إلى اتفاق أولي، حيث التقى ويتكوف وكوشنر معاً خلال الزيارة لمناقشة التحضيرات لتنفيذ أي اتفاق محتمل.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا سابقاً في عمليات تتعلق بمواد نووية من فنزويلا تم نقلها مؤخراً إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.

كما  أكد مسؤولون أمريكيون أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا أيضاً في عمليات سابقة تتعلق بنقل مواد نووية من فنزويلا، كما شاركوا في جولات تفاوضية سابقة مع إيران في عُمان قبل الحرب.

كما أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية تتلقى مؤشرات إيجابية من الجانب الإيراني رغم وجود انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدماً في الاتفاق.

وزير الطاقة الأمريكي مضيق هرمز أسعار البنزين والديزل إيران ترامب

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