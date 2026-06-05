ترامب: المفاوضات مع إيران تقترب من الحسم.. وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات الجارية مع إيران تشهد تقدماً ملحوظاً، وأنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أن طهران "لن تمتلك سلاحا نوويا".

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وتقترب من مراحلها الحاسمة، مضيفاً أن واشنطن تحقق "نجاحاً كبيراً" في هذا الملف.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية، أن البيت الأبيض شكّل فريقاً يضم نحو 100 خبير؛ استعداداً للدخول في مفاوضات نووية موسعة مع إيران حال التوصل إلى اتفاق مبدئي، في خطوة تعكس جدية الإدارة الأمريكية في دفع المسار التفاوضي إلى الأمام.

ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال بعض القضايا العالقة محل نقاش بين الجانبين، أبرزها المهلة الزمنية المطلوبة للتعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وبينما تطالب واشنطن بمهلة 60 يوماً لإنجاز إجراءات خفض التخصيب؛ تدفع طهران باتجاه تمديدها إلى 90 يوماً.

كما يستمر الخلاف بشأن “توقيت وحجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها”، إذ تشترط الولايات المتحدة تنفيذ خطوات عملية ضمن الاتفاق النهائي قبل رفع التجميد، في حين تطالب إيران بالحصول على جزء من تلك الأموال فور التوصل إلى التفاهم.