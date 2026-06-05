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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: ترامب يستعين بخبراء نوويين استعدادًا لاتفاق محتمل مع إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
فرناس حفظي

كشف موقع "أكسيوس"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثّفت استعداداتها للتوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث أجرى مبعوثاه “ستيف ويتكوف” و"جاريد كوشنر" مشاورات مع نخبة من الخبراء النوويين في المختبر الوطني بمدينة “أوك ريدج” بولاية تينيسي؛ تحسبا للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من المفاوضات.

وبحسب مسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية مشاركة في الوساطة، يسعى البيت الأبيض إلى إبرام مذكرة تفاهم مع طهران تتضمن تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية، تمهيدًا لإطلاق مفاوضات معمقة بشأن برنامجها النووي.

وأكدت المصادر أن المباحثات دخلت مراحلها النهائية، رغم استمرار بعض الخلافات المتعلقة بمدة خفض تخصيب اليورانيوم، وحجم الأموال الإيرانية المجمدة وآلية الإفراج عنها، وبينما تطالب واشنطن بمهلة 60 يوما لاستكمال خفض التخصيب، تصر طهران على تمديدها إلى 90 يوما.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية شكّلت فريقًا يضم نحو 100 خبير نووي للمشاركة في تنفيذ أي اتفاق محتمل، فيما تعتقد واشنطن أن الانقسامات داخل القيادة الإيرانية لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام إنجاز التفاهم النهائي.

وأضاف "أكسيوس" أن ترامب طلب إدخال تعديلات على مسودة التفاهم الأسبوع الماضي، بينما تستعد إيران لتقديم ملاحظاتها الخاصة، في وقت تؤكد فيه المصادر أن الفجوات المتبقية بين الجانبين لا تزال محدودة وقابلة للحل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران ستيف ويتكوف جاريد كوشنر الخبراء النوويين

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