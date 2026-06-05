ترامب يبحث مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث حماية مسيحيي الأرض المقدسة وحرية العبادة

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، لبحث سبل حماية الحضور المسيحي في الأرض المقدسة والشرق الأوسط، وصون حرية العبادة والحفاظ على الأماكن المقدسة لجميع الأديان.

وخلال اللقاء، منح البطريرك ثيوفيلوس الرئيس ترامب وسام "حامل الصليب الأكبر" من رتبة حاملي صليب القبر المقدس، أحد أرفع الأوسمة الكنسية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.

وتناول الجانبان التحديات التي تواجه الكنائس في الأرض المقدسة، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن العبادة، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي شهدتها القدس مؤخراً وطالت المسجد الأقصى وكنيسة القيامة خلال الأعياد الدينية الأخيرة.

وأكد البطريرك ثيوفيلوس أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس (الستاتيكو)، باعتباره أساساً لحماية المقدسات وصون التوازن الديني والحضور المسيحي والإسلامي في المدينة المقدسة.

كما استعرض جهود الكنيسة في دعم السلام والحوار بين الشعوب، مشيرا إلى تحركات ولقاءات دولية مرتقبة، من بينها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز فرص الاستقرار والسلام.

وأشاد البطريرك بالدور الذي يضطلع به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن الوصاية الهاشمية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع الديني وصون الهوية الروحية للقدس.

وفي ختام اللقاء، دعا البطريرك الرئيس ترامب إلى زيارة الأردن وموقع المغطس، مكان معمودية السيد المسيح، مؤكداً أن المملكة تمثل نموذجاً في احترام الحريات الدينية والتعايش بين أتباع الديانات المختلفة.