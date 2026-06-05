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ترامب: تقدم في الاتصالات بين إسرائيل ولبنان.. وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: تقدم في الاتصالات بين إسرائيل ولبنان.. وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إحراز تقدم في الاتصالات الجارية بين إسرائيل ولبنان، معربا عن أمله في أن ينعم لبنان بفترة من السلام والاستقرار بعد سنوات من التوتر.


وأوضح ترامب أنه أجرى اتصالات مع حزب الله بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدل على حدوث تقدم إيجابي في المسار القائم.


وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد الرئيس الأمريكي على أن طهران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها.


وأضاف أنه لا يسعى إلى لقاء المرشد الإيراني، لكنه لم يستبعد إمكانية عقد اجتماع إذا كان من شأنه المساعدة في التوصل إلى اتفاق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.


كما حذر ترامب من أن أي استهداف للجنود الأمريكيين من قبل إيران أو حلفائها قد يدفع واشنطن إلى العودة للمواجهة، معتبرًا أن مقتل جنود أمريكيين سيكون سببًا كافيًا لاستئناف الصراع.


وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أحد العناصر الأساسية في أي تفاهم محتمل بالمنطقة، مؤكدًا أن حرية الملاحة تظل أولوية رئيسية للولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل لبنان الملف النووي الإيراني

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