أسامة كمال: ترامب يقدم تعريفًا مثيرًا لوقف إطلاق النار.. والكونجرس يتحرك للضغط على الإدارة الأمريكية

قال الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج “مساء DMC” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم “تعريفًا جديدًا” لمفهوم وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه وصفه بشكل غير تقليدي بأنه “إطلاق نار بطريقة أكثر اعتدالًا”، في إشارة منه إلى استمرار العمليات العسكرية بوتيرة مختلفة.

وأضاف كمال أن مجلس النواب الأمريكي مرّر قرارًا يطالب بوقف العمليات العسكرية المرتبطة بإيران، وسحب القوات الأمريكية من أي تحركات عسكرية ذات صلة، إلا بموافقة صريحة من الكونغرس، موضحًا أن القرار تم تمريره بصعوبة بأغلبية 215 صوتًا مقابل 208، مع انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين.

وأشار إلى أن أهمية القرار لا تكمن في تأثيره التنفيذي المباشر، إذ يمكن للرئيس الأمريكي استخدام حق النقض (الفيتو)، لكن قيمته السياسية تعكس اتساع دائرة المعارضة داخل الكونغرس، واعتبار بعض الأعضاء أن الحرب خرجت عن إطارها المحدود وتحولت إلى عبء سياسي واقتصادي متصاعد.

وأوضح كمال أن الإدارة الأمريكية رفضت القرار واعتبرته غير دستوري، بينما رأى مؤيدو ترامب أنه يضعف موقفه التفاوضي، في حين يواجه الرئيس الأمريكي أيضًا ضغوطًا متزايدة من الرأي العام.

واستشهد كمال باستطلاع رأي أظهر أن 60% من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة الحرب، بينما يرى 61% أنها ألحقت ضررًا أكبر من فائدتها، لافتًا إلى تصاعد نسب الغضب حتى داخل الحزب الجمهوري نفسه خلال الأشهر الأخيرة.

واختتم كمال حديثه بالتأكيد على أن القرار الحالي يحمل طابعًا “رمزيًا” أكثر منه عمليًا، لكنه يعكس تغيرًا تدريجيًا في المزاج السياسي داخل الولايات المتحدة تجاه استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن الدستور الأمريكي يقيّد مدة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس، ما يجعل الجدل السياسي مستمرًا حول صلاحيات الإدارة في إدارة الصراع.