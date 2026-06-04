محمد شردي: ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة.. والخلافات تتصاعد داخل واشنطن

قال الإعلامي محمد شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه حالة متزايدة من الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاعتراضات لم تعد تقتصر على خصومه الديمقراطيين، بل امتدت إلى أعضاء داخل الحزب الجمهوري نفسه.

وأضاف شردي أن مجلس النواب الأمريكي شهد تصويتًا بأغلبية يطالب بتقييد استخدام القوات الأمريكية في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة العودة إلى الكونجرس قبل اتخاذ قرارات تتعلق بأي انخراط عسكري جديد.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

وأوضح شردي أن عددا من أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا ضد توجهات ترامب، لافتًا إلى أن بعضهم تعرض لهجوم مباشر من الرئيس الأمريكي عقب التصويت، في مؤشر على تصاعد الخلافات داخل الحزب.

جلسات ساخنة في الكونجرس

وأشار إلى أن جلسات الاستماع الأخيرة داخل الكونجرس شهدت انتقادات حادة لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملفات السياسة الخارجية والتعامل مع أزمات المنطقة.

إيران والشرق الأوسط في قلب المشهد

وتابع شردي أن المفاوضات مع إيران ما زالت تواجه تعقيدات كبيرة، خاصة في ظل الخلافات المتعلقة باليورانيوم المخصب والتطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.

تطورات متسارعة في الملف اللبناني

كما لفت إلى أن الدعم الأوروبي للجيش اللبناني والتطورات السياسية والأمنية المتلاحقة قد تفتح الباب أمام تغيرات جديدة في المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.

واختتم شردي حديثه بالتأكيد على أن الأسابيع المقبلة قد تحمل تطورات كبيرة ومؤثرة في ملفات الشرق الأوسط والسياسة الأمريكية الخارجية.