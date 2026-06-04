لأول يريد إنهاءها والثاني يسعى لاستئنافها.. «أكسيوس»: خلاف بين ترامب ونتنياهو حول مستقبل الحرب

كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن وجود تباين واضح في المواقف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مسار الحرب في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن ترامب يفضل التوصل إلى ترتيبات تؤدي إلى إنهاء الحرب واحتواء التصعيد، في إطار رؤيته الهادفة إلى تجنب الانخراط في صراعات طويلة الأمد قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والمصالح الأمريكية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن نتنياهو لا يزال يميل إلى استئناف العمليات العسكرية وتحقيق أهداف إضافية على الأرض، معتبراً أن الظروف الحالية قد تتيح لإسرائيل تعزيز مكاسبها الأمنية والسياسية.

ويعكس هذا التباين اختلافاً في الأولويات بين الجانبين، حيث يركز ترامب على إنهاء النزاع وفتح المجال أمام ترتيبات سياسية ودبلوماسية، بينما يرى نتنياهو أن الحسم العسكري لا يزال خياراً مطروحاً.



وأضاف التقرير أن هذا الاختلاف قد يؤثر على طبيعة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات.



