وزير الخارجية: منتدى الأعمال الأفريقي أكبر محفل للأعمال داخل القارة الأفريقية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته بموزمبيق: تحدثنا عن الترتيبات الجارية من جانب مصر لاستضافة قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي في العلمين، في الرابع من أكتوبر المقبل، والتي سيتم على هامشها عقد المنتدى الكبير، منتدى الأعمال الأفريقي.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي: هذا المنتدى سيكون منتدى دوريًا كل عامين، وسيكون أكبر محفل للأعمال داخل القارة الأفريقية، حتى نطور التعاون التجاري والاستثماري بيننا في أفريقيا.

واختتم كلمته بالترحيب بنظيرته في موزمبيق، قائلًا: نرحب مرة أخرى بالأخت العزيزة معالي الوزيرة والوفد المرافق، وكلنا ثقة كاملة في أن نتائج هذه المباحثات والزيارة المقبلة لفخامة الرئيس تشابو إلى مصر ستمثل قوة دفع استراتيجية جديدة للعلاقات، بما يؤمن الأمن والاستقرار والرفاهية للشعبين الموزمبيقي والمصري.