ترامب ينتقد تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحياته العسكرية ويهاجم الديمقراطيين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب على مشروع يهدف إلى تقييد صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية.. معتبرا أن الخطوة جاءت في توقيت حساس بالتزامن مع المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب - في منشور على منصة (تروث سوشيال) - إن مجلس النواب أجرى تصويتا وصفه بأنه "بلا معنى"..مشيرا إلى أن أربعة أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء.

وأضاف أن التصويت جاء بينما تقترب المفاوضات النهائية المتعلقة بإنهاء الحرب مع إيران من مراحلها الحاسمة..متسائلا عن دوافع اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذا التوقيت.

واتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين بأنهم مدفوعون بما يعرف بـ"متلازمة الهوس بترامب"، وهو مصطلح سياسي يستخدمه مؤيدوه لوصف معارضين يرون أنهم يعارضون سياساته بصورة مفرطة.

كما وجه ترامب انتقادات للأعضاء الجمهوريين الأربعة الذين صوتوا لصالح الإجراء .. واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار.. ومعتبرا أنه كان ينبغي عليهم الشعور بالخجل من موقفهم.