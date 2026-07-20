بدر عبد العاطي : مصر تعزز التعاون مع موزمبيق في تدريب الأئمة والمنح الجامعية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته بموزمبيق: "أكدنا أيضًا خلال اللقاء بمعالي الوزيرة ماريا لوكاش على جاهزية المؤسسات المصرية والمؤسسات الدينية، الأزهر الشريف في مقدمتها، ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي: وذلك من خلال تقديم والاستمرار في التوسع في المنح وبرامج التدريب لشباب الأئمة في موزمبيق، لتفكيك الأيديولوجية المتطرفة ونشر قيم الدين الإسلامي الحنيف وقيم الاعتدال والتسامح.

وتابع وزير الخارجية: تحدثنا أيضًا عن المنح في الجامعات المصرية واستعدادنا لزيادة هذه المنح، وذكرت لي معالي الوزيرة أنها التقت مع أكثر من 60 طالبًا موزمبيقيًا يدرسون هنا في مصر مع أشقائهم المصريين، وبالتأكيد نحن على استعداد كامل لزيادة هذه الأعداد وتوفير كل الرعاية والدعم للطلبة من موزمبيق الشقيقة.